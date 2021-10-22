В Дагестане создана Ассоциация туристской индустрии

Вчера, 21 октября, прошло собрание по вопросу предварительных результатов туристического сезона 2021 года и подготовки к следующему. Одна из тем совещания была посвящена созданной в регионе Ассоциации туристской индустрии.

Как заметил врио руководителя Министерства туризма региона Эмин Мерданов, Ассоциация организаций туристско-рекреационной и отельно-ресторанной индустрии республики создается в целях повышения конкурентоспособности предпринимательской и другой экономической деятельности компаний в области туризма региона на внутреннем и международном рынках, защиты интересов потребителей туристских услуг, создания прозрачного и контролируемого республиканского рынка туристических услуг. Мерданов отметил, что на данный момент утверждены правила и структура ассоциации, в которую попали структурные подразделения из числа туристических операторов, турагентов, отельеров, рестораторов, экскурсоводов и гидов.