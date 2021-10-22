Министр вместе с председателем Комитета Народного Собрания региона по образованию и науке Еленой Павлюченко и заместителем председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Османом Булатовым оснастили современными интерактивными панелями аудитории для детей с ОВЗ.
Стоит напомнить, что в процессе прямого эфира 28 апреля текущего года к лидеру РД Сергею Меликову обратились родители детей с ОВЗ и сотрудники гимназии № 4 с просьбой оборудовать кабинет лечебной физкультуры современной техникой.