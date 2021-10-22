ЗАМАНА - В махачкалинской гимназии № 4 появились современные интерактивные панели

В махачкалинской гимназии № 4 появились современные интерактивные панели

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22 октября, 2021. Пятница 02:30
В махачкалинской гимназии № 4 появились современные интерактивные панели

Вчера, 21 октября, врио главы министерства образования и науки Дагестана Яхья Бучаев по поручению руководителя региона Сергея Меликова передал интерактивные панели гимназии № 4 в Махачкале.

В махачкалинской гимназии № 4 появились современные интерактивные панели
Общество

Министр вместе с председателем Комитета Народного Собрания региона по образованию и науке Еленой Павлюченко и заместителем председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Османом Булатовым оснастили современными интерактивными панелями аудитории для детей с ОВЗ.

Стоит напомнить, что в процессе прямого эфира 28 апреля текущего года к лидеру РД Сергею Меликову обратились родители детей с ОВЗ и сотрудники гимназии № 4 с просьбой оборудовать кабинет лечебной физкультуры современной техникой. 

 

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