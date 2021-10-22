С главным докладом по теме выступил врио руководителя министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов. Он сообщил, что за 3 квартала объём услуг туристкой сферы, оказанных в Дагестане, составил 3, 973 миллиарда рублей, что на 24 процента больше, чем за такой же отрезок времени 2020 года. Количество занятых в области туризма увеличилось до 10 тысяч 178 человек. Подробнее можно прочитать тут.