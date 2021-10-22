Премьер, подчеркнув важность улучшения области туризма для региона, отметил, что в 2021 году тенденция роста туристического потока продолжается.
В Дагестане реконструируют 52 участка дорог, ведущих к туристическим объектам
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 01:56
Предварительные результаты туристического сезона 2021 года и подготовки к следующему сезону подвели вчера, 21 октября, под руководством врио премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.
С главным докладом по теме выступил врио руководителя министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов. Он сообщил, что за 3 квартала объём услуг туристкой сферы, оказанных в Дагестане, составил 3, 973 миллиарда рублей, что на 24 процента больше, чем за такой же отрезок времени 2020 года. Количество занятых в области туризма увеличилось до 10 тысяч 178 человек. Подробнее можно прочитать тут.
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