В ведомстве заявили, что министерство готовит указ, согласно которому школам рекомендуется отправить детей на каникулы. Их необходимо добавить к каникулярным дням, идущим по графику.
Минпросвещения объявит каникулы во всех российских школах
- Автор Мадина
- 21 октября, 2021. Четверг 17:02
Во всех школах РФ с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Об этом рассказало Министерство просвещения в своем Telegram-канале.
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