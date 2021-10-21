ЗАМАНА - Минпросвещения объявит каникулы во всех российских школах

Минпросвещения объявит каникулы во всех российских школах

Автор
21 октября, 2021. Четверг 17:02
Минпросвещения объявит каникулы во всех российских школах

Во всех школах РФ с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Об этом рассказало Министерство просвещения в своем Telegram-канале.

Минпросвещения объявит каникулы во всех российских школах
Общество

В ведомстве заявили, что министерство готовит указ, согласно которому школам рекомендуется отправить детей на каникулы. Их необходимо добавить к каникулярным дням, идущим по графику.

 

Прочитано 72 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top