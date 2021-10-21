Антирекорд по смертям пациентов с ковидом обновляется третий день подряд. Вчера было зафиксировано 1028 летальных исходов, во вторник, 19 октября, случилось 1015 смертей.
В общем за весь период погибли 227 389 человек.
В РФ за сутки скончались 1036 человек с коронавирусом — это максимум с начала эпидемии. Об этом рассказали на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией сегодня, 21 октября.
Антирекорд по смертям пациентов с ковидом обновляется третий день подряд. Вчера было зафиксировано 1028 летальных исходов, во вторник, 19 октября, случилось 1015 смертей.
В общем за весь период погибли 227 389 человек.
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