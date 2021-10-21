Организация будет заниматься вопросами контейнерных площадок и мусоросортировочных предприятий.
Нужно заметить, что в данный момент вывоз ТКО осуществляет МБУ «Служба городского Сервиса» городского округа «город Дербент» и МБУ «Махачкала – 1».
В Дагестане появится своя региональная экологическая организация, которая будет нацелена на реализацию территориальной схемы по обращению с ТКО. Об этом в четверг, 21 октября, на собрании Правительства региона заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов.
Организация будет заниматься вопросами контейнерных площадок и мусоросортировочных предприятий.
Нужно заметить, что в данный момент вывоз ТКО осуществляет МБУ «Служба городского Сервиса» городского округа «город Дербент» и МБУ «Махачкала – 1».
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