ЗАМАНА - В Дагестане появится своя экологическая организация

В Дагестане появится своя экологическая организация

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21 октября, 2021. Четверг 15:20
В Дагестане появится своя экологическая организация

В Дагестане появится своя региональная экологическая организация, которая будет нацелена на реализацию территориальной схемы по обращению с ТКО. Об этом в четверг, 21 октября, на собрании Правительства региона заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов. 

В Дагестане появится своя экологическая организация
Общество

Организация будет заниматься вопросами контейнерных площадок и мусоросортировочных предприятий.

Нужно заметить, что в данный момент вывоз ТКО осуществляет МБУ «Служба городского Сервиса» городского округа «город Дербент» и МБУ «Махачкала – 1».

 

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