В Дагестане появится своя экологическая организация

В Дагестане появится своя региональная экологическая организация, которая будет нацелена на реализацию территориальной схемы по обращению с ТКО. Об этом в четверг, 21 октября, на собрании Правительства региона заявил руководитель Дагестана Сергей Меликов.