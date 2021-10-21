В рамках встречи медицинские сотрудники смогут посмотреть список вакантных мест, встретиться с главными врачами районных и городских больниц, подписать договор. Для подачи заявления нужно предоставить документы о высшем образовании.
Минздрав Дагестана объявляет День открытых дверей по программе «Земский доктор»
- Автор Мадина
- 21 октября, 2021. Четверг 14:53
В здании Министерства здравоохранения Дагестана завтра, 22 октября, с 14:00 до 17:00, будет идти День открытых дверей для трудоустройства по проекту «Земский доктор/фельдшер», информирует пресс-служба ведомства.
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