Ахтынский район провёл благотворительную акцию "Яблоки детям"

Благотворительная акция «Яблоки детям» подразумевает собой раздачу яблок учреждениям социального обслуживания детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в рамках программы первую партию фруктов получили ученики региональной школы-интернат для детей с ограниченными возможностями №18. Глава школы Гюляйбат Абулашева поблагодарила всех организаторов акции за внимание к детям и выразила наилучшие пожелания Ахтынскому району.

Волонтеры акции предоставили яблоки и Реабилитационному центру для несовершеннолетних с ограниченными возможностями в МР «Карабудахкентский район».