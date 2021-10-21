ЗАМАНА - Ахтынский район провёл благотворительную акцию "Яблоки детям"

Ахтынский район провёл благотворительную акцию "Яблоки детям"

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21 октября, 2021. Четверг 14:45
Ахтынский район провёл благотворительную акцию &quot;Яблоки детям&quot;

Вчера, 20 октября, Ахтынский район провёл первую благотворительную акцию «Яблоки детям». 

Ахтынский район провёл благотворительную акцию "Яблоки детям"
Общество

Благотворительная акция «Яблоки детям» подразумевает собой раздачу яблок учреждениям социального обслуживания детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в рамках программы первую партию фруктов получили ученики региональной школы-интернат для детей с ограниченными возможностями №18. Глава школы Гюляйбат Абулашева поблагодарила всех организаторов акции за внимание к детям и выразила наилучшие пожелания Ахтынскому району.

Волонтеры акции предоставили яблоки и Реабилитационному центру для несовершеннолетних с ограниченными возможностями в МР «Карабудахкентский район».

 

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