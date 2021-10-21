На церемонии присутствовали глава Махачкалы Салман Дадаев, главврач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев, главврач РЦИБ Равганият Магомедова, а также глава министерства физической культуры и спорта республики Сажид Сажидов.
В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19
- Автор Мадина
- 21 октября, 2021. Четверг 13:32
В центре вакцинации на стадионе имени Елены Исинбаевой прошла праздничная церемония награждения победителей первого этапа розыгрыша среди привившихся от коронавируса.
Разыгрывались пять велосипедов, два iPhone 12-й модели.
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