ЗАМАНА - В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

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21 октября, 2021. Четверг 13:32
В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19

В центре вакцинации на стадионе имени Елены Исинбаевой прошла праздничная церемония награждения победителей первого этапа розыгрыша среди привившихся от коронавируса.

В Махачкале наградили победителей первого этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся от COVID-19
Общество

На церемонии присутствовали глава Махачкалы Салман Дадаев, главврач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев, главврач РЦИБ Равганият Магомедова, а также глава министерства физической культуры и спорта республики Сажид Сажидов. 

Разыгрывались пять велосипедов, два iPhone 12-й модели. 


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