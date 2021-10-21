«Этот замечательный праздник напоминает всем нам, как важно знать свои корни, понимать истоки, искренне любить историю родного края и Отчизны, гордиться родным языком – бесценным даром, переданным нам с самого рождения, в котором хранится вся вековая мудрость и духовное наследие наших предков. Именно он обеспечивает прочную связь, соединяя поколения, многонациональный народ Дагестана в единое историческое целое.

“Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца”, – говорил наш великий Расул Гамзатов, на протяжении всей своей творческой жизни, подчеркивая важность изучения родных языков, их непреходящую ценность в деле воспитания истинных патриотов Родины.

Сохранение, изучение и системная работа по гармоничному развитию языков народов Дагестана является одним из основных направлений в деятельности органов власти и общественности. Сегодня от наших общих усилий зависит развитие многоязыкового пространства, передача нравственных ценностей подрастающему поколению. Опираясь на неисчерпаемое богатство дагестанского фольклора, на произведения великих классиков, мы должны решать задачи повышения общего уровня языковой грамотности и речевой культуры.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся сохранить языковое и культурное многообразие нашей республики, ту преемственность, на которую мы должны опираться и в которой следует искать опору для воспитания и образования юных граждан нашей многонациональной страны.

Желаю вам мира, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях, во имя процветания Дагестана и всей России», – отметил Меликов в своем поздравлении.