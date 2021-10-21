По словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, формат встречи будет утвержден в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Путин планирует провести большую пресс-конференцию
- Автор Мадина
- 21 октября, 2021. Четверг 09:11
Глава РФ Владимир Путин собирается в текущем году провести ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом информирует ТАСС.
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