Батыр Эмеев заметил, что проблема столкновений с крупным рогатым скотом на железнодорожных путях в результате влияет на развитие железных дорог в целом. Он добавил, что в регионе идет работа по увеличению финансирования, которое будет направлено на развитие железных дорог, в 2021 году ожидаются инвестиции.