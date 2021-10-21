ЗАМАНА - В Дагестане принимают меры по решению проблемы с выходом КРС на железнодорожные пути

В Дагестане принимают меры по решению проблемы с выходом КРС на железнодорожные пути

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21 октября, 2021. Четверг 09:06
В Дагестане принимают меры по решению проблемы с выходом КРС на железнодорожные пути
Собрание на тему выхода крупного рогатого скота на железнодорожные пути прошло вчера, 20 октября, под руководством врио первого заместителя премьер-министра региона Батыра Эмеева.
В Дагестане принимают меры по решению проблемы с выходом КРС на железнодорожные пути
Общество

Батыр Эмеев заметил, что проблема столкновений с крупным рогатым скотом на железнодорожных путях в результате влияет на развитие железных дорог в целом. Он добавил, что в регионе идет работа по увеличению финансирования, которое будет направлено на развитие железных дорог, в 2021 году ожидаются инвестиции.

Также запланирован масштабный ремонт железнодорожного вокзала Махачкалы.

 

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