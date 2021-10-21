ЗАМАНА - Болат Изутдинов назначен общественным помощником Главы Дагестана

Болат Изутдинов назначен общественным помощником Главы Дагестана

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21 октября, 2021. Четверг 08:08
Болат Изутдинов назначен общественным помощником Главы Дагестана
Тренер сборной РФ по тхэквондо Болат Изутдинов назначен общественным помощником лидера РД. Такой указ был подписан лично Главой Дагестана Сергеем Меликовым.
Болат Изутдинов назначен общественным помощником Главы Дагестана
Общество
Изутдинов является мастером спорта международного класса и чемпионом мира по тхэквондо. Карьера спортсмена была завершена в прошлом году.

 

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