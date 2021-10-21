Болат Изутдинов назначен общественным помощником Главы Дагестана

Тренер сборной РФ по тхэквондо Болат Изутдинов назначен общественным помощником лидера РД. Такой указ был подписан лично Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Тренер сборной РФ по тхэквондо Болат Изутдинов назначен общественным помощником лидера РД. Такой указ был подписан лично Главой Дагестана Сергеем Меликовым.