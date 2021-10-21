Изутдинов является мастером спорта международного класса и чемпионом мира по тхэквондо. Карьера спортсмена была завершена в прошлом году.
Болат Изутдинов назначен общественным помощником Главы Дагестана
- Автор Мадина
- 21 октября, 2021. Четверг 08:08
Тренер сборной РФ по тхэквондо Болат Изутдинов назначен общественным помощником лидера РД. Такой указ был подписан лично Главой Дагестана Сергеем Меликовым.
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