Напомнив участникам собрания о том, что закон о бюджете – главный финансовый документ, содержание которого описывает направленность политического курса региона, руководитель республики отметил, что в него должны входить и органы законодательной власти, и исполнительной. Меликов признал бюджет на 2021 год эффективным. При этом Глава Дагестана заметил и допущенные в процессе его реализации недостатки, которые нужно исправлять.
Глава Дагестана Сергей Меликов провёл расширенное собрание правительства региона
- Автор Мадина
- 21 октября, 2021. Четверг 01:24
Вчера, 20 октября, на расширенном собрании Правительства Дагестана, прошедшем под контролем лидера региона Сергея Меликова, была обсуждена тема исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2021 года.
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