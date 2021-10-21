ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов провёл расширенное собрание правительства региона

Глава Дагестана Сергей Меликов провёл расширенное собрание правительства региона

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21 октября, 2021. Четверг 01:24
Глава Дагестана Сергей Меликов провёл расширенное собрание правительства региона

Вчера, 20 октября, на расширенном собрании Правительства Дагестана, прошедшем под контролем лидера региона Сергея Меликова, была обсуждена тема исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2021 года.

Глава Дагестана Сергей Меликов провёл расширенное собрание правительства региона
Общество

Напомнив участникам собрания о том, что закон о бюджете – главный финансовый документ, содержание которого описывает направленность политического курса региона, руководитель республики отметил, что в него должны входить и органы законодательной власти, и исполнительной. Меликов признал бюджет на 2021 год эффективным. При этом Глава Дагестана заметил и допущенные в процессе его реализации недостатки, которые нужно исправлять.

 

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