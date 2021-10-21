Глава Дагестана Сергей Меликов провёл расширенное собрание правительства региона

Напомнив участникам собрания о том, что закон о бюджете – главный финансовый документ, содержание которого описывает направленность политического курса региона, руководитель республики отметил, что в него должны входить и органы законодательной власти, и исполнительной. Меликов признал бюджет на 2021 год эффективным. При этом Глава Дагестана заметил и допущенные в процессе его реализации недостатки, которые нужно исправлять.