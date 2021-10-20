В течение 10 дней в рамках мероприятия пройдут различные акции: сбор крови «Капля жизни!», урок добра «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!», экологическая акция по сбору макулатуры, а также акции по благоустройству воинских захоронений участников Второй мировой и Афганской войны.
В Дагестане пройдет «Осенний марафон добрых дел – 2021»
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 17:08
Ежегодная волонтерская акция «Осенний марафон добрых дел» пройдет в Дагестане с 21 по 31 октября, информирует пресс-служба молодежного ведомства региона.
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