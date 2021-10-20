ЗАМАНА - В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно

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20 октября, 2021. Среда 15:02
В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно, об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о защите страны от коронавирусной эпидемии.

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно
Общество

Ранее мы писали, что предложение Голиковой о нерабочих днях поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

 

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