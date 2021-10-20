В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно

Автор Мадина

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно, об этом заявил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о защите страны от коронавирусной эпидемии.