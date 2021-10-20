Это заявление прозвучало во время собрания главы России Владимира Путина с участниками правительства, трансляция которого идет на телеканале «360» на YouTube.
Голикова отметила, что каждый день Россия теряет 1000 граждан.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала «страшными цифрами» рекорды по суточной смертности от коронавируса в стране.
Это заявление прозвучало во время собрания главы России Владимира Путина с участниками правительства, трансляция которого идет на телеканале «360» на YouTube.
Голикова отметила, что каждый день Россия теряет 1000 граждан.
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