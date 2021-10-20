Путин начал совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Глава РФ начал собрание с участниками правительства по ситуации с коронавирусом в стране. Там может быть оглашено решение о начале нерабочих дней. Прямая трансляция идет на телеканале «Россия 24».