Вчера мы писали, что Голикова предложила объявить 30 октября — 7 ноября нерабочими.
Путин начал совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 14:40
Глава РФ начал собрание с участниками правительства по ситуации с коронавирусом в стране. Там может быть оглашено решение о начале нерабочих дней. Прямая трансляция идет на телеканале «Россия 24».
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