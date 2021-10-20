ЗАМАНА - Участники из Дагестана стали победителями грантового конкурса на первой смене форума «Машук-2021»

Участники из Дагестана стали победителями грантового конкурса на первой смене форума «Машук-2021»

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20 октября, 2021. Среда 13:07
Участники из Дагестана стали победителями грантового конкурса на первой смене форума «Машук-2021»

На Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2021», проведенном в Пятигорске, пришла к финалу первая смена. В ней поучаствовали 150 человек, в числе которых 22 жителя Дагестана.

Участники из Дагестана стали победителями грантового конкурса на первой смене форума «Машук-2021»
Общество

Образовательная программа мероприятия была разделена на 3 мастерские: по социальному бизнесу, волонтерству и подготовке гидов. Так, форумчане участвовали в тренингах и мастер-классах, беседовали со специалистами и работали с наставниками. К концу первой смены для них был проведен грантовый конкурс. Среди 12 его победителей — жители Дагестана Алина Абдурахманова и Шамиль Сапиюлаев, получившие на создание своих проектов 245 000 рублей и 260 000 рублей.

 

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