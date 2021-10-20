Вчера, 19 октября, в стране скончались 1015 человек с диагнозом коронавируса. Всего с начала эпидемии погибли 226 353.
В России зафиксировали 1028 смертей пациентов с COVID-19
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 11:43
В России за прошедшие 24 часа выявили 1028 смертей людей с коронавирусом. Это новый рекорд с начала эпидемии. Об этом информирует оперштаб в своем Telegram-канале.
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