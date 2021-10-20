ЗАМАНА - Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Греции

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Греции

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20 октября, 2021. Среда 10:54
Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Греции

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине приехал в Китай, информирует РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение страны.

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Греции
Общество

Огонь прибыл из Афин, где он был зажжен организаторами. Далее ранним сегодняшним утром самолет с командой оргкомитета Олимпиады прилетел в международный аэропорт Шоуду.

 

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