В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

На японском острове Иводзима из-за землетрясения поднялись со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны, информирует сайт Daily Mail.

Это японские корабли, захваченные войсками США во время сражения за Иводзиму. Они были перемещены в западную часть острова и использовались в качестве волнорезов.