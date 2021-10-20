Это японские корабли, захваченные войсками США во время сражения за Иводзиму. Они были перемещены в западную часть острова и использовались в качестве волнорезов.
В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 09:19
На японском острове Иводзима из-за землетрясения поднялись со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны, информирует сайт Daily Mail.
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