ЗАМАНА - В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

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20 октября, 2021. Среда 09:19
В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

На японском острове Иводзима из-за землетрясения поднялись со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны, информирует сайт Daily Mail.

В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки
Общество

Это японские корабли, захваченные войсками США во время сражения за Иводзиму. Они были перемещены в западную часть острова и использовались в качестве волнорезов.

 

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