Как сообщают, сериал с Пеном Беджли и Викторией Педретти сместил «Игру в кальмара» с первого места всего за один день после выхода. Шоу «Игра в кальмара» стало самым просматриваемым проектом Netflix, сериал занимал первое место в рейтинге в течение 24 дней. При этом он не смог побить достижение подросткового сериала «Джинни и Джорджия», который держался на первой строчке 29 дней.
Сериал «Ты» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки рейтинга Netflix
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 08:46
3 сезон триллера «Ты» сместил шоу «Игра в кальмара» с первого места в рейтинге Netflix. Об этом информирует Forbes.
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