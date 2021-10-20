Сериал «Ты» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки рейтинга Netflix

Как сообщают, сериал с Пеном Беджли и Викторией Педретти сместил «Игру в кальмара» с первого места всего за один день после выхода. Шоу «Игра в кальмара» стало самым просматриваемым проектом Netflix, сериал занимал первое место в рейтинге в течение 24 дней. При этом он не смог побить достижение подросткового сериала «Джинни и Джорджия», который держался на первой строчке 29 дней.