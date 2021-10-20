Участниками мероприятия станут представители дагестанского правительства, члены ОП как Дагестана, так и остальных субъектов Российской Федерации.
Пятнадцатилетие принятия закона «Общественной палате Республики Дагестан» отметят сегодня в концертном зале Дома дружбы.
Участниками мероприятия станут представители дагестанского правительства, члены ОП как Дагестана, так и остальных субъектов Российской Федерации.
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