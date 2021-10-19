ЗАМАНА - «Победа» назвала сроки запуска рейсов в Египет

«Победа» назвала сроки запуска рейсов в Египет

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19 октября, 2021. Вторник 15:52
«Победа» назвала сроки запуска рейсов в Египет

Российская авиакомпания «Победа» собирается начать полеты на курорты Египта до конца 2021 года. Такие сроки обозначила пресс-служба компании, информирует «Интерфакс».

«Победа» назвала сроки запуска рейсов в Египет
Общество

Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться из подмосковного аэропорта «Внуково». Продажа авиабилетов стартует на этой неделе.

 

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