Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться из подмосковного аэропорта «Внуково». Продажа авиабилетов стартует на этой неделе.
«Победа» назвала сроки запуска рейсов в Египет
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 15:52
Российская авиакомпания «Победа» собирается начать полеты на курорты Египта до конца 2021 года. Такие сроки обозначила пресс-служба компании, информирует «Интерфакс».
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