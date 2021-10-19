Как сообщают, премьер-министр поддержал идею, которая поступила от вице-премьера Татьяны Голиковой. Мишустин поручил ей обобщить все предложения правительства о борьбе с коронавирусной эпидемией и представить их на собрании с главой РФ Владимиром Путиным 20 октября.
Мишустин поддержал идею о нерабочих днях для всех россиян
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 14:52
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом сегодня, 19 октября, информирует ТАСС.
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