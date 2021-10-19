Мишустин поддержал идею о нерабочих днях для всех россиян

Автор Мадина

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом сегодня, 19 октября, информирует ТАСС.