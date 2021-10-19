Стоит напомнить, что 5 июля 2021 года Дагнаследием было выдано разрешение ООО «Артис» на проведение капитального ремонта в театре кукол Махачкалы.
Дагнаследие проверит состояние здания Дагестанского театра кукол после пожара
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 14:43
Сотрудники организации Дагестанское наследие проверят уровень повреждения Дагестанского государственного театра кукол, который является объектом культурного наследия, так как во время Великой Отечественной Войны в нем находились эвакогоспитали №№ 3187 и 5061 (с 1941 по 1944 год), после сегодняшнего возгорания в помещении репетиционного зала на 2 этаже, информирует пресс-служба Агентства по охране культурного наследия региона.
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