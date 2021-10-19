Дагнаследие проверит состояние здания Дагестанского театра кукол после пожара

Сотрудники организации Дагестанское наследие проверят уровень повреждения Дагестанского государственного театра кукол, который является объектом культурного наследия, так как во время Великой Отечественной Войны в нем находились эвакогоспитали №№ 3187 и 5061 (с 1941 по 1944 год), после сегодняшнего возгорания в помещении репетиционного зала на 2 этаже, информирует пресс-служба Агентства по охране культурного наследия региона.