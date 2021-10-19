ЗАМАНА - Песков допустил признание РФ иностранных вакцин в обоюдном формате

Песков допустил признание РФ иностранных вакцин в обоюдном формате

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19 октября, 2021. Вторник 13:30
Песков допустил признание РФ иностранных вакцин в обоюдном формате

Признание РФ иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате. Об этом рассказал сегодня, 19 октября, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Песков допустил признание РФ иностранных вакцин в обоюдном формате
Общество

Ранее, 13 октября, посол Италии в Москве Джорджо Стараче сообщил, что его страна заинтересована в том, чтобы вакцина России от коронавируса «Спутник V» была признана на территории Евросоюза в максимально оперативное время. Как он заметил, Италия также надеется на скорое возвращение как туристического, так и бизнес-потока из Российской Федерации.

 

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