В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 33 740 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии выявлено 8 060 752. Об этом сегодня, 19 октября, информирует оперативный штаб.

За последние 24 часа скончались 1015 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд с начала эпидемии. За весь период в России скончались 225 325 человек. За сутки вылечились 23 426 человек, за все время — 7 040 481.