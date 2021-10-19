ЗАМАНА - В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

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19 октября, 2021. Вторник 11:48
В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 33 740 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии выявлено 8 060 752. Об этом сегодня, 19 октября, информирует оперативный штаб.

В России выявили 33 740 новых случаев коронавируса
Общество

За последние 24 часа скончались 1015 пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд с начала эпидемии. За весь период в России скончались 225 325 человек. За сутки вылечились 23 426 человек, за все время — 7 040 481.

 

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