Главные вопросы, которые обсуждались в рамках круглого стола - Почему подростки совершают те или иные преступления? Что их толкает на это? И как это остановить?
Зачастую юноши и подростки берут пример со своего окружения. На детей, подростков и молодёжь влияет среда, в которой они живут, растут и развиваются.
Уполномоченный при главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова в своем выступлении акцентировала внимание на основных причинах формирования преступного поведения в молодёжной среде.
"В группе риска часто оказываются дети из неблагополучных семей из-за постоянного негативного примера и отсутствия контроля со стороны родителей" - отметила Марина Ежова.
По мнению экспертов, гостей и студентов, подростковой преступности способствуют незнание законов и ошибочная уверенность в своей безнаказанности.
Надежда Сейфудинова, начальник отдела профилактики, управления по контролю за оборотом наркотиков, майор полиции, рассказала о том, с какими последствиями сталкиваются те молодые ребята, которые вступают на преступную дорожку.
«Из-за чего множество подростков и молодежь начинает торговать наркотиками? Хотят легких денег. Всем хочется заработать и при этом не вкладывать особых усилий. Вот вам весомый пример. Парень хотел подзаработать подобным образом, чтобы купить себе айфон и кроссовки. Итог? 8 лет лишения свободы», - поделилась Надежда Сейфудинова.
Ещё одна причина роста преступности среди молодёжи - те отрицательные примеры, которые поднимают общественный резонанс. Парень из Перми, который расстрелял студентов, прославившийся до него Казанский стрелок - вот нынешние «образцы для подражания». Видя, что о подобных личностях пишут, они становятся популярными, ими вдохновляются другие ребята. Отсюда и рост преступности. Эта проблема стоит остро как среди дагестанских, так и среди остальных российских школьников.
Подводя итоги, участники круглого стола пришли к тому, что действенным способом профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде является содействие их социализации, активному вовлечению в общественную жизнь.
Зайнаб Имиева