В ДГПУ прошел круглый стол на тему "Профилактика правонарушений в молодежной среде"

12 октября при поддержке Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы состоялся круглый стол. В мероприятии участвовали студенты факультета управления и права ДГПУ, а также приглашённые гости - сотрудники правоохранительных органов, представители комиссий по делам несовершеннолетних и общественные деятели.

Главные вопросы, которые обсуждались в рамках круглого стола - Почему подростки совершают те или иные преступления? Что их толкает на это? И как это остановить?

Зачастую юноши и подростки берут пример со своего окружения. На детей, подростков и молодёжь влияет среда, в которой они живут, растут и развиваются.

Уполномоченный при главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова в своем выступлении акцентировала внимание на основных причинах формирования преступного поведения в молодёжной среде.

"В группе риска часто оказываются дети из неблагополучных семей из-за постоянного негативного примера и отсутствия контроля со стороны родителей" - отметила Марина Ежова.

По мнению экспертов, гостей и студентов, подростковой преступности способствуют незнание законов и ошибочная уверенность в своей безнаказанности.

Надежда Сейфудинова, начальник отдела профилактики, управления по контролю за оборотом наркотиков, майор полиции, рассказала о том, с какими последствиями сталкиваются те молодые ребята, которые вступают на преступную дорожку.

«Из-за чего множество подростков и молодежь начинает торговать наркотиками? Хотят легких денег. Всем хочется заработать и при этом не вкладывать особых усилий. Вот вам весомый пример. Парень хотел подзаработать подобным образом, чтобы купить себе айфон и кроссовки. Итог? 8 лет лишения свободы», - поделилась Надежда Сейфудинова.

Ещё одна причина роста преступности среди молодёжи - те отрицательные примеры, которые поднимают общественный резонанс. Парень из Перми, который расстрелял студентов, прославившийся до него Казанский стрелок - вот нынешние «образцы для подражания». Видя, что о подобных личностях пишут, они становятся популярными, ими вдохновляются другие ребята. Отсюда и рост преступности. Эта проблема стоит остро как среди дагестанских, так и среди остальных российских школьников.

Подводя итоги, участники круглого стола пришли к тому, что действенным способом профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде является содействие их социализации, активному вовлечению в общественную жизнь.

Зайнаб Имиева