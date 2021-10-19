ЗАМАНА - В Махачкале пройдет III Международный урбанистический форум

В Махачкале пройдет III Международный урбанистический форум

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19 октября, 2021. Вторник 10:45
В Махачкале пройдет III Международный урбанистический форум

В Махачкале с 28 по 29 октября, на базе Исторического парка «Россия – моя история», пройдет III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии развития», информирует пресс-служба Главархитектуры Дагестана. 

В Махачкале пройдет III Международный урбанистический форум
Общество

Форум будет идти в непрерывном формате: участники смогут принять участие в конференциях и выставках.   В рамках мероприятия пройдут пленарные сессии, дискуссии, аналитические сессии, public talk, практические сессии, а также кейс-сессии. Также в течение нескольких дней будут проводиться мастер-классы: «Культурное наследие как вызов и ресурс развития города. Роль комплексного подхода при функциональном программировании городской среды», «Современные подходы к работе с историческим и культурным наследием городов и регионов».

В ведомстве уточнили, что в форуме поучаствует и лидер Дагестана Сергей Меликов.

 

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