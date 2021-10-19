ЗАМАНА - Документальный фильм о предателях времен ВОВ снимут в Ростовской области

Документальный фильм о предателях времен ВОВ снимут в Ростовской области

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19 октября, 2021. Вторник 09:38
Документальный фильм о предателях времен ВОВ снимут в Ростовской области

В Ростовской области стартовали съемки документальной картины о предателях времен Второй мировой войны, информируют в правительстве региона.

Документальный фильм о предателях времен ВОВ снимут в Ростовской области
Общество

Фильм получил название «Биология предательства», ее режиссером стал Руслан Кечеджиян («Путешествие по Дону», «Мы из Ростова»). Как он заметил, на данный момент авторы картины ищут тех, кто помнит преступления предателей или пострадали от их деятельности. Фильм должен выйти в сентябре 2022 года.

 

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