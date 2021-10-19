Документальный фильм о предателях времен ВОВ снимут в Ростовской области

Фильм получил название «Биология предательства», ее режиссером стал Руслан Кечеджиян («Путешествие по Дону», «Мы из Ростова»). Как он заметил, на данный момент авторы картины ищут тех, кто помнит преступления предателей или пострадали от их деятельности. Фильм должен выйти в сентябре 2022 года.