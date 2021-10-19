На собрании была обсуждена тема способов защиты от коронавируса и предотвращения его распространения. Начиная совещание, руководитель республики отметил, что в данный момент по показателям заболеваемости в стране почти каждый день случаются антирекорды. Что же касается Дагестана, то он, по последним сведениям, в числе других субъектов входит в еще одну волну эпидемии.
Глава Дагестана провел собрание Оперштаба по коронавирусу
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 09:28
Вчера, 18 октября, под руководством лидера РД Сергея Меликова было проведено собрание Оперативного штаба по защите от эпидемии коронавируса.
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