ЗАМАНА - Глава Дагестана провел собрание Оперштаба по коронавирусу

Глава Дагестана провел собрание Оперштаба по коронавирусу

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19 октября, 2021. Вторник 09:28
Глава Дагестана провел собрание Оперштаба по коронавирусу

Вчера, 18 октября, под руководством лидера РД Сергея Меликова было проведено собрание Оперативного штаба по защите от эпидемии коронавируса.

Глава Дагестана провел собрание Оперштаба по коронавирусу
Общество

На собрании была обсуждена тема способов защиты от коронавируса и предотвращения его распространения. Начиная совещание, руководитель республики отметил, что в данный момент по показателям заболеваемости в стране почти каждый день случаются антирекорды. Что же касается Дагестана, то он, по последним сведениям, в числе других субъектов входит в еще одну волну эпидемии.

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