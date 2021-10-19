"Лидер республики Сергей Меликов на внеочередном собрании оперативного штаба поручил улучшить информационно-разъяснительную деятельность с жителями и до конца недели провести подготовку к поэтапному запуску QR-кода для посещения различных учреждений", — сообщается в тексте.
В Дагестане запустят режим QR-кодов для посещения ряда учреждений
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 01:17
Власти Дагестана к началу ноября собираются ввести QR-коды для посещения различных учреждений. Об этом информируют на сайте руководителя региона.
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