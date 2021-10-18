Ранее заявляли, что общее количество пациентов с диагнозом острой кишечной инфекции в селе Хунзах достигло 19 человек, 6 из них лечатся амбулаторно. По полученным сведениям, причиной болезни могла стать питьевая вода, идет доследственная проверка.
Количество случаев отравления в Дагестане увеличилось до 23
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 14:27
Число людей с признаками кишечной инфекции в республиканском селе Хунзах дошло до 23, в их числе - 11 несовершеннолетних, информирует пресс-служба Минздрава Дагестана.
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