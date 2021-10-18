ЗАМАНА - В Махачкале проезд в маршрутках изменили на 27 рублей

В Махачкале проезд в маршрутках изменили на 27 рублей

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18 октября, 2021. Понедельник 13:28
В Махачкале проезд в маршрутках изменили на 27 рублей

Одна из компаний в транспортной области Махачкалы объявила о повышении цен на проезд в своих маршрутных такси с 23 до 27 рублей. Это организация «Современная транспортная система» («СТС»), которая занимается пассажирскими перевозками в городе.

В Махачкале проезд в маршрутках изменили на 27 рублей
Общество

Новая стоимость вступает в силу с сегодняшнего дня.

«Современная транспортная система» объясняет это изменение с увеличением расходов на эксплуатацию транспорта. Другие организации о подобных решениях не заявляли.

 

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