Новая стоимость вступает в силу с сегодняшнего дня.
«Современная транспортная система» объясняет это изменение с увеличением расходов на эксплуатацию транспорта. Другие организации о подобных решениях не заявляли.
Одна из компаний в транспортной области Махачкалы объявила о повышении цен на проезд в своих маршрутных такси с 23 до 27 рублей. Это организация «Современная транспортная система» («СТС»), которая занимается пассажирскими перевозками в городе.
Новая стоимость вступает в силу с сегодняшнего дня.
«Современная транспортная система» объясняет это изменение с увеличением расходов на эксплуатацию транспорта. Другие организации о подобных решениях не заявляли.
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