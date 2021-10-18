В Махачкале проезд в маршрутках изменили на 27 рублей

Автор Мадина

Одна из компаний в транспортной области Махачкалы объявила о повышении цен на проезд в своих маршрутных такси с 23 до 27 рублей. Это организация «Современная транспортная система» («СТС»), которая занимается пассажирскими перевозками в городе.