В финале российская команда обошла китайскую команду, выиграв 18 миллионов долларов. Магомед Халилов из этого выигрыша получит 3,6 миллиона долларов. Ему 19 лет, в DOTA 2 играет с 2017 года, а в прошлом году он получил приглашение в Team Spirit.
Дагестанец Магомед Халилов выиграл турнир по киберспорту, заработав более 3,5 млн долларов
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 11:49
Парень из Дагестана Магомед Халилов в составе российской команды Team Spirit победил в международном чемпионате по киберспорту (DOTA 2).
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