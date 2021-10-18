Дагестанец Магомед Халилов выиграл турнир по киберспорту, заработав более 3,5 млн долларов

В финале российская команда обошла китайскую команду, выиграв 18 миллионов долларов. Магомед Халилов из этого выигрыша получит 3,6 миллиона долларов. Ему 19 лет, в DOTA 2 играет с 2017 года, а в прошлом году он получил приглашение в Team Spirit.