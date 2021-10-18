ЗАМАНА - Дагестанец Магомед Халилов выиграл турнир по киберспорту, заработав более 3,5 млн долларов

Дагестанец Магомед Халилов выиграл турнир по киберспорту, заработав более 3,5 млн долларов

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18 октября, 2021. Понедельник 11:49
Дагестанец Магомед Халилов выиграл турнир по киберспорту, заработав более 3,5 млн долларов

Парень из Дагестана Магомед Халилов в составе российской команды Team Spirit победил в международном чемпионате по киберспорту (DOTA 2). 

Дагестанец Магомед Халилов выиграл турнир по киберспорту, заработав более 3,5 млн долларов
Общество

В финале российская команда обошла китайскую команду, выиграв 18 миллионов долларов.  Магомед Халилов из этого выигрыша получит 3,6 миллиона долларов. Ему 19 лет, в DOTA 2 играет с 2017 года, а в прошлом году он получил приглашение в Team Spirit. 

 

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