Бучаев в частности напомнил о недавнем печальном инциденте в школе №51, когда один подросток убил другого ножевым ранением.
Министр образования Дагестана на совещании начальников УО призвал усилить воспитательную работу в школах
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 11:42
На собрании с главами управления образования (УО) врио руководителя Минобрнауки региона Яхья Бучаев призвал директоров школ усилить воспитательную работу с учениками, информирует пресс-служба министерства образования и науки республики.
В свою очередь руководитель Республиканского многопрофильного лицея-интерната (РМЛИ) для одарённых детей Альбина Шутунова поделилась с коллегами способами организации воспитательного процесса в учебных заведениях.
Она также заметила, что даже среди одарённых детей встречаются индивидуумы с разными отклонениями от нормального поведения. Такие есть и среди учеников РМЛИ, все они пребывают на внутришкольном учёте. Подробности можно прочитать тут.
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