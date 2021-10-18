На собрании с главами управления образования (УО) врио руководителя Минобрнауки региона Яхья Бучаев призвал директоров школ усилить воспитательную работу с учениками, информирует пресс-служба министерства образования и науки республики.

Бучаев в частности напомнил о недавнем печальном инциденте в школе №51, когда один подросток убил другого ножевым ранением.

В свою очередь руководитель Республиканского многопрофильного лицея-интерната (РМЛИ) для одарённых детей Альбина Шутунова поделилась с коллегами способами организации воспитательного процесса в учебных заведениях.

Она также заметила, что даже среди одарённых детей встречаются индивидуумы с разными отклонениями от нормального поведения. Такие есть и среди учеников РМЛИ, все они пребывают на внутришкольном учёте. Подробности можно прочитать тут.