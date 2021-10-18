Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года

Автор Мадина

Строительство первой солнечной электростанции в РД завершат раньше заявленного времени. Старт работы объекта запланирован на декабрь текущего года. Об этом рассказала вчера, 17 октября, пресс-служба регионального министерства энергетики и ЖКХ.