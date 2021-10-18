Ранее информировали, что первая солнечная батарея мощностью 15 МВт в республике начнет работу в январе следующего года.
Как сообщили в пресс-службе, по итогам конкурса, прошедшего в прошлом месяце, выбраны инвесторы по строительству в Дагестане генерирующих станций на основе ВИЭ на 206,16 МВт.
Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 10:10
Строительство первой солнечной электростанции в РД завершат раньше заявленного времени. Старт работы объекта запланирован на декабрь текущего года. Об этом рассказала вчера, 17 октября, пресс-служба регионального министерства энергетики и ЖКХ.
Ранее информировали, что первая солнечная батарея мощностью 15 МВт в республике начнет работу в январе следующего года.
Как сообщили в пресс-службе, по итогам конкурса, прошедшего в прошлом месяце, выбраны инвесторы по строительству в Дагестане генерирующих станций на основе ВИЭ на 206,16 МВт.
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