ЗАМАНА - Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года

Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года

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18 октября, 2021. Понедельник 10:10
Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года

Строительство первой солнечной электростанции в РД завершат раньше заявленного времени. Старт работы объекта запланирован на декабрь текущего года. Об этом рассказала вчера, 17 октября, пресс-служба регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года
Общество

Ранее информировали, что первая солнечная батарея мощностью 15 МВт в республике начнет работу в январе следующего года. Как сообщили в пресс-службе, по итогам конкурса, прошедшего в прошлом месяце, выбраны инвесторы по строительству в Дагестане генерирующих станций на основе ВИЭ на 206,16 МВт.

 

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