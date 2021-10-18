ЗАМАНА - Завершился трехдневный визит в Дагестан группы сенаторов Совета Федерации

Завершился трехдневный визит в Дагестан группы сенаторов Совета Федерации

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18 октября, 2021. Понедельник 09:04
Завершился трехдневный визит в Дагестан группы сенаторов Совета Федерации

Завершился трехдневный визит в Дагестан группы сенаторов Совета Федерации, информирует "МирМол".

Завершился трехдневный визит в Дагестан группы сенаторов Совета Федерации
Общество

Визит был связан с государственной поддержкой социально-экономического развития республики. Соответствующий указ был принят 17 марта, по результатам Дней Дагестана в верхней палате федерального парламента. Подводя результаты поездки, Андрей Яцкин заметил, что у региона большие возможности для стабильного социально-экономического развития, привлечения инвестиций и роста качества жизни граждан. Среди проблем были обозначены следующие: отставание по главным показателям от средних федеральных в 2,8 раза, отсутствие рабочих мест при демографическом росте, проблемы в области энерго- и водоснабжения, плохое состояние коммунальных сетей и проблемы дорожно-транспортной области. По результатам были приняты разные решения этих проблем. Например, строительство водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск – Избербаш.

 

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