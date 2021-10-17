В «Роскосмосе» уточнили время посадки «Союза» с киноэкипажем

Космический корабль «Союз МС-18», на борту которого пребывают космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлится на Землю раньше, чем было заявлено ранее.

Это случится на минуту раньше. Об этом вчера, 16 октября, информирует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Ранее информировали, что приземление осуществится в 7.36.35 по московскому времени. Также планировалось, что оно пройдет на 2 километра ближе к поселению Жезказган.