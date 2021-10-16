ЗАМАНА - «ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ

«ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ

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16 октября, 2021. Суббота 19:56
«ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ

В праздничном мероприятии поучаствовал и лидер Дагестана Сергей Меликов.

«ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ
Общество

До начала праздничной части мероприятия в фойе актового зала в учебно-лабораторном корпусе ДГУ Глава Дагестана осмотрел выставку достижений вуза.

Юбилей посетили и республиканские ученые, члены руководства региона – Председатель Народного Собрания республики Заур Аскендеров, врио заместителя премьер-министра региона Мурад Казиев, врио главы министерства образования и науки республики Яхья Бучаев.

Торжественный концерт стартовал с гимна студенчества «Гаудеамус». Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов поблагодарил всех гостей мероприятия.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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