До начала праздничной части мероприятия в фойе актового зала в учебно-лабораторном корпусе ДГУ Глава Дагестана осмотрел выставку достижений вуза.
Юбилей посетили и республиканские ученые, члены руководства региона – Председатель Народного Собрания республики Заур Аскендеров, врио заместителя премьер-министра региона Мурад Казиев, врио главы министерства образования и науки республики Яхья Бучаев.
Торжественный концерт стартовал с гимна студенчества «Гаудеамус». Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов поблагодарил всех гостей мероприятия. Подробнее можно прочитать тут.