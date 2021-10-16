Ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов отметил, что Сергей Меликов отлично подготовился к должности руководителя региона – к этому его вела прошлая трудовая деятельность. «Я знаком с Сергеем Меликовым и много раз встречался с ним. Мне максимально понятно, почему за него отдало голос большинство и почему его в будущем будут поддерживать», – заявил Зайдин Джамбулатов.
ДГУ отметил свое 90-летие
- Автор Мадина
- 16 октября, 2021. Суббота 19:51
В праздничной церемонии принял участие и лидер Дагестана Сергей Меликов, информирует пресс-служба правительства.
Последнее от Мадина
- «ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ
- «ДГУ – прекрасная звезда в созвездии лучших российских университетов». 90 лет ДГУ
- Ахмед Гудов стал главой Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД
- Путин принял участие в переписи населения онлайн
- Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма