ДГУ отметил свое 90-летие

Ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов отметил, что Сергей Меликов отлично подготовился к должности руководителя региона – к этому его вела прошлая трудовая деятельность. «Я знаком с Сергеем Меликовым и много раз встречался с ним. Мне максимально понятно, почему за него отдало голос большинство и почему его в будущем будут поддерживать», – заявил Зайдин Джамбулатов.