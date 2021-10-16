ЗАМАНА - ДГУ отметил свое 90-летие

ДГУ отметил свое 90-летие

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16 октября, 2021. Суббота 19:51
ДГУ отметил свое 90-летие

В праздничной церемонии принял участие и лидер Дагестана Сергей Меликов, информирует пресс-служба правительства. 

ДГУ отметил свое 90-летие
Общество

Ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов отметил, что Сергей Меликов отлично подготовился к должности руководителя региона – к этому его вела прошлая трудовая деятельность. «Я знаком с Сергеем Меликовым и много раз встречался с ним. Мне максимально понятно, почему за него отдало голос большинство и почему его в будущем будут поддерживать», – заявил Зайдин Джамбулатов.

 

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