Мэр города Магомед Исхаков пожелал всем детям удачи в жизни и реализации всех целей.
Как заметил Исхаков, за этим приятным событием стоит работа многих людей, которые исполняют задачи, поставленные лидером региона Сергеем Меликовым.
Руководство Избербаша накануне осуществило жеребьевку по распределению квартир для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Мэр города Магомед Исхаков пожелал всем детям удачи в жизни и реализации всех целей.
Как заметил Исхаков, за этим приятным событием стоит работа многих людей, которые исполняют задачи, поставленные лидером региона Сергеем Меликовым.
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