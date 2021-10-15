ЗАМАНА - Дети-сироты в Избербаше получили квартиры

Дети-сироты в Избербаше получили квартиры

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15 октября, 2021. Пятница 17:05
Дети-сироты в Избербаше получили квартиры

Руководство Избербаша накануне осуществило жеребьевку по распределению квартир для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Дети-сироты в Избербаше получили квартиры
Общество

Мэр города Магомед Исхаков пожелал всем детям удачи в жизни и реализации всех целей.

Как заметил Исхаков, за этим приятным событием стоит работа многих людей, которые исполняют задачи, поставленные лидером региона Сергеем Меликовым.

 

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