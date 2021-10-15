Количество госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти

Автор Мадина

Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в горном селе Хунзах возросло до 9: за сутки за врачебной помощью обратились еще 3 жителя района, при этом 2 детей вернулись домой, рассказывает сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана.