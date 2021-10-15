ЗАМАНА - Количество госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти

Количество госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти

Автор
15 октября, 2021. Пятница 15:38
Количество госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти

Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в горном селе Хунзах возросло до 9: за сутки за врачебной помощью обратились еще 3 жителя района, при этом 2 детей вернулись домой, рассказывает сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана.

Количество госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти
Общество

Накануне с симптомами отравления в Хунзахе в больницу попали 8 человек, в том числе 7 несовершеннолетних. По полученным сведениям, причина отравления может быть связана с питьевой водой, идет доследственная проверка.

 

Прочитано 59 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top