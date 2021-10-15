Накануне с симптомами отравления в Хунзахе в больницу попали 8 человек, в том числе 7 несовершеннолетних. По полученным сведениям, причина отравления может быть связана с питьевой водой, идет доследственная проверка.
Количество госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 15:38
Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в горном селе Хунзах возросло до 9: за сутки за врачебной помощью обратились еще 3 жителя района, при этом 2 детей вернулись домой, рассказывает сегодня пресс-служба Минздрава Дагестана.
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