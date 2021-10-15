Georgia Tech назвала дефицит кислорода вероятной причиной вымирания человечества

Сотрудники Технологического института Джорджии обозначили возможную версию исчезновения человеческой цивилизации. Как они считают, в будущем человек может столкнуться с недостатком кислорода, что приведет к смерти, так как его количество на Земле может упасть в миллион раз, информирует ScienceAlert.

Как считают специалисты, такое уже случалось на планете примерно 2,45 миллиарда лет назад. В те времена в атмосфере Земли почти отсутствовал газ, но позже он начал накапливаться. Такие изменения на Земле привели к исчезновению некоторых видов животных и появлению новых, сообщают ученые. Активность солнца в атмосфере в данный момент регулярно растет, лучи расщепляют углекислый газ, что приводит к вымиранию растений, которые производят кислород. Исследователи выражают опасение, что в будущем количество кислорода в воздушной оболочке Земли вернется к объемам, которые были 2,45 миллиарда лет назад.