Благодаря программе удастся уменьшить недостаток водоснабжения, обустроить инфраструктуру водоотведения и развить социальную инфраструктуру и улучшить уровень благоустройства. Как заметил врио премьер-министра региона Абдулпатах Амирханов, исполнение комплексного проекта улучшения Дербента даст импульс развитию всей южной части республики, внесёт значительный вклад в рост туристического потока всего субъекта.
Абдулпатах Амирханов: «Исполнение плана развития Дербента даст импульс развитию всей южной части Дагестана»
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 14:46
Правительство РФ утвердило комплексный проект развития древнейшего города страны Дербента. Программа нацелена на решение главных инфраструктурных проблем, которые препятствуют развитию туризма и улучшению качества городской среды, информирует РИА "Дагестан".
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