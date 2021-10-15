ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов: «Исполнение плана развития Дербента даст импульс развитию всей южной части Дагестана»

Абдулпатах Амирханов: «Исполнение плана развития Дербента даст импульс развитию всей южной части Дагестана»

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15 октября, 2021. Пятница 14:46
Абдулпатах Амирханов: «Исполнение плана развития Дербента даст импульс развитию всей южной части Дагестана»

Правительство РФ утвердило комплексный проект развития древнейшего города страны Дербента. Программа нацелена на решение главных инфраструктурных проблем, которые препятствуют развитию туризма и улучшению качества городской среды, информирует РИА "Дагестан".

Абдулпатах Амирханов: «Исполнение плана развития Дербента даст импульс развитию всей южной части Дагестана»
Общество

Благодаря программе удастся уменьшить недостаток водоснабжения, обустроить инфраструктуру водоотведения и развить социальную инфраструктуру и улучшить уровень благоустройства. Как заметил врио премьер-министра региона Абдулпатах Амирханов, исполнение комплексного проекта улучшения Дербента даст импульс развитию всей южной части республики, внесёт значительный вклад в рост туристического потока всего субъекта.

 

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