ЗАМАНА - В Дагестан с рабочим визитом приехали Сергей Степашин и Константин Цицин

В Дагестан с рабочим визитом приехали Сергей Степашин и Константин Цицин

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15 октября, 2021. Пятница 13:20
В Дагестан с рабочим визитом приехали Сергей Степашин и Константин Цицин

В Дагестан с визитом по работе приехал руководитель государственной компании – Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

В Дагестан с рабочим визитом приехали Сергей Степашин и Константин Цицин
Общество

На встрече с лидером региона Сергеем Меликовым они обсудили скорость реализации проекта расселения людей из ветхого жилья. Нужно заметить, что Дагестан находится в числе субъектов, досрочно планирующих завершить этап проекта расселения аварийного жилищного фонда. Запланировано и проведение праздничной церемонии вручения сертификатов жителям, которые переедут в квартиры, находящиеся в нескольких корпусах дома №13 на улице Джигитская.

 

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