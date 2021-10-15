На встрече с лидером региона Сергеем Меликовым они обсудили скорость реализации проекта расселения людей из ветхого жилья.
Нужно заметить, что Дагестан находится в числе субъектов, досрочно планирующих завершить этап проекта расселения аварийного жилищного фонда.
Запланировано и проведение праздничной церемонии вручения сертификатов жителям, которые переедут в квартиры, находящиеся в нескольких корпусах дома №13 на улице Джигитская.
В Дагестан с рабочим визитом приехали Сергей Степашин и Константин Цицин
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 13:20
В Дагестан с визитом по работе приехал руководитель государственной компании – Фонда ЖКХ Сергей Степашин.
На встрече с лидером региона Сергеем Меликовым они обсудили скорость реализации проекта расселения людей из ветхого жилья.
Нужно заметить, что Дагестан находится в числе субъектов, досрочно планирующих завершить этап проекта расселения аварийного жилищного фонда.
Запланировано и проведение праздничной церемонии вручения сертификатов жителям, которые переедут в квартиры, находящиеся в нескольких корпусах дома №13 на улице Джигитская.
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