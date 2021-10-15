В Дагестан с рабочим визитом приехали Сергей Степашин и Константин Цицин

На встрече с лидером региона Сергеем Меликовым они обсудили скорость реализации проекта расселения людей из ветхого жилья. Нужно заметить, что Дагестан находится в числе субъектов, досрочно планирующих завершить этап проекта расселения аварийного жилищного фонда. Запланировано и проведение праздничной церемонии вручения сертификатов жителям, которые переедут в квартиры, находящиеся в нескольких корпусах дома №13 на улице Джигитская.

