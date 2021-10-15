ЗАМАНА - В России впервые зарегистрировали больше 32 тысяч случаев COVID-19 и 999 смертей

В России впервые зарегистрировали больше 32 тысяч случаев COVID-19 и 999 смертей

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15 октября, 2021. Пятница 13:17
В России впервые зарегистрировали больше 32 тысяч случаев COVID-19 и 999 смертей
В России впервые выявили более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, информирует оперативный штаб.
В России впервые зарегистрировали больше 32 тысяч случаев COVID-19 и 999 смертей
Общество

"За прошедшие сутки в стране с диагнозом коронавируса выявлено 32 196 человек в 85 субъектах", — сообщает оперштаб. Скончались за сутки 999 человек (вчера было 985). Выписались из больницы после лечения 22 268 человек.

 

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