ЗАМАНА - Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

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15 октября, 2021. Пятница 11:44
Рогозин надеется окупить затраты на фильм &quot;Вызов&quot; с помощью космических туристов

С помощью космических туристов "Роскосмос" сможет окупить денежные средства, потраченные на картину "Вызов", рассказал руководитель компании Дмитрий Рогозин.

Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов
Общество

"Коммерческий успех имеет большое значение. У картины "Вызов" он будет, в этом нет сомнений. А в "Роскосмос" уже приходят заявки от космических туристов. А это сторицей окупит весь бюджет, выделенный на съемки фильма. И это весьма важно", — заявил Рогозин изданию "Коммерсантъ". 5 октября руководитель "Роскосмоса" рассказал, что после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-19" к МКС в компанию начали приходить заявки от возможных космических туристов.

 

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