Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов

"Коммерческий успех имеет большое значение. У картины "Вызов" он будет, в этом нет сомнений. А в "Роскосмос" уже приходят заявки от космических туристов. А это сторицей окупит весь бюджет, выделенный на съемки фильма. И это весьма важно", — заявил Рогозин изданию "Коммерсантъ". 5 октября руководитель "Роскосмоса" рассказал, что после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-19" к МКС в компанию начали приходить заявки от возможных космических туристов.