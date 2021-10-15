"Коммерческий успех имеет большое значение. У картины "Вызов" он будет, в этом нет сомнений. А в "Роскосмос" уже приходят заявки от космических туристов. А это сторицей окупит весь бюджет, выделенный на съемки фильма. И это весьма важно", — заявил Рогозин изданию "Коммерсантъ". 5 октября руководитель "Роскосмоса" рассказал, что после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-19" к МКС в компанию начали приходить заявки от возможных космических туристов.
Рогозин надеется окупить затраты на фильм "Вызов" с помощью космических туристов
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 11:44
С помощью космических туристов "Роскосмос" сможет окупить денежные средства, потраченные на картину "Вызов", рассказал руководитель компании Дмитрий Рогозин.
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